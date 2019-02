Gregorius-Medaille für Norbert Rehring

Epe -

Dem Chorleiter der Chorgemeinschaft St. Antonius Epe, Norbert Rehring, ist die Gregorius-Medaille verliehen worden. Die wahrlich nicht alltägliche Auszeichnung nahm Pfarrer Thorsten Brüggemann am Mittwochabend im Pfarrhof St. Agatha vor. Norbert Rehring leitet nicht nur seit 25 Jahren den Chor in Epe, sondern auch den Cäcilienchor in Nienborg und den Kirchenchor St. Josef in Graes. Viele Gottesdienste begleitet er während der Auftritte der Chöre auch an der Orgel.