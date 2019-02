Gronau -

Den Inhalt eines Feuerlöschers haben Unbekannte in Gronau in einem Bus versprüht und damit Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro angerichtet. Das Fahrzeug hatte zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, am Bahnhof gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau, 02562 9260.