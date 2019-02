„Sommerfeeling pur – KFD-Karneval statt Kur“ heißt es am Donnerstag (28. Februar) ab 14.11 Uhr im Dinkelhof. Mitglieder der KFD St. Josef können Karten bei Andrea Doetkotte, ✆ 24482, erwerben.

Die Jahreshauptversammlung der KFD St. Josef findet am 14. März (Donnerstag) statt. Um 17 Uhr ist die Messe in der Josefskirche mit der Aufnahme neuer Mitglieder. Im Anschluss wird im Vietmeierhaus bei einem Imbiss Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten und der Kassenbericht verlesen. Außerdem stehen Neuwahlen an, und Gertrud Roth vom Regionalteam wird zum Thema „Bewahrung der Schöpfung unter Vermeidung von Plastikmüll“ referieren. Für nichtmobile Mitglieder wird ein Fahrdienst angeboten. Bei der Anmeldung bis zum 7. März in den Pfarrbüros sind vier Euro zu entrichten.