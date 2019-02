Gronau -

Schwer verletzt kam eine 50-Jährige Radfahrerin am Mittwoch in Gronau nach einem Unfall ins Krankenhaus. Gegen 17.55 Uhr war die Gronauerin auf der Laubstiege unterwegs und wollte über den Friedensweg weiter in Richtung Eper Straße. Zur gleichen Zeit war eine 54-jährige Gronauerin mit ihrem Auto auf dem Friedensweg stadtauswärts unterwegs. Auf der Kreuzung stießen sie zusammen.