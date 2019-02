Rat erteilt Prüfauftrag an die Verwaltung

Gronau -

Die Stadt will aus eigenem Antrieb aktiv werden, um mögliche kommunale Maßnahmen gegen Altersarmut auf den Weg zu bringen. Das beschloss der Rat der Stadt am Mittwochabend bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen. Die Verwaltung wurde beauftragt zu prüfen, wie in der Kommune grundsätzlich Altersarmut zu verhindern oder ihr vorzubeugen sei. Dabei soll auch untersucht werden, ob betroffene Personen mit dem Werkzeug „450-Euro-Job“ unterstützt werden können.