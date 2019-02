Radfahrerin am Mittwoch erlitten. Die Gronauerin war gegen 18 Uhr auf dem Radweg an der Königstraße aus Richtung Herzogstraße kommend unterwegs. Drei Kinder fuhren versetzt nebeneinander vor ihr. Als die 78-Jährige die Kinder links überholte, machte eines von ihnen einen Schlenker. Die Frau wich aus, geriet an die Kante des Radweges und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, das sie nach

ambulanter Behandlung aber wieder verlassen konnte.