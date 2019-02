Radfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Epe erlitten. Der Schüler befuhr gegen 15.25 Uhr die Laurenzstraße in Richtung

Steinfurter Straße. Als er die Kreuzung mit der Gasstraße überqueren wollte, fuhr von links kommend ein unbekannter Autofahrer in die Kreuzung ein. Der Junge bremste stark ab und verhinderte so die

Kollision mit dem Wagen. Das Kind aus Gronau stürzte jedoch auf die

Fahrbahn und erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach Angaben des Jungen habe der Unbekannte seine Fahrt in dem schwarz lackierten Auto fortgesetzt, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern. Die Polizei bittet um

Hinweise unter ✆ 02562 9260.