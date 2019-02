VW Golf ist wieder aufgetaucht

Gronau -

Kein Diebstahl, sondern Vergesslichkeit hat einen schwarzen VW Golf 5„verschwinden“ lassen. Der Besitzer hatte seinen Wagen als gestohlen gemeldet. Das Auto habe nicht mehr am Möllenweg gestanden, wo er es am Dienstag abgestellt habe (die WN berichteten). Wie sich jedoch zwischenzeitlich herausgestellt hat, lag kein Diebstahl vor: Der VW wurde in Gronau aufgefunden – der Besitzer hatte den Wagen an der Fundstelle selbst abgestellt, dies aber vergessen. Das teilte die Polizei mit.