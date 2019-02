Zielgruppe als Mieter sind Senioren und Studenten, erläutert Tim Grünewald , Geschäftsführer der Grünewald & Niesing Immobilien (Ochtrup). 18 Wohnungen sind jeweils 53 Quadratmeter groß und eignen sich vor allem für Studenten. 18 Zweizimmerwohnungen haben eine Fläche von 72 Quadratmetern. Ideal für Senioren, die sowohl schnell in der Stadt als auch am Bahnhof sein wollen. Außerdem entstehen sechs Penthousewohnungen.

Die Baufläche war mit Altlasten kontaminiert. Der Boden werde daher komplett ausgetauscht, so Grünewald.

6,5 bis 7 Millionen Euro werden an der Stelle investiert. „Frei finanziert“, betont Grünewald. Der Neubau soll dem KfW-55-Standard entsprechen, also besonders energieeffizient sein. Die Mieter können sich an der gebäudeeigenen Photovoltaikanlage über ein Mieterstrommodell beteiligen.

44 Stellplätze werden im rückwärtigen Bereich neu angelegt. Es wird Ladestationen für E-Autos geben, die über die PV-Anlage versorgt werden. „An jedem zweiten Stellplatz soll ein Baum wachsen“, sagt Grünewald. Wenn alles klappt, können die ersten Mieter Mitte 2020 einziehen.