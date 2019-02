Baustelle Kurfürstenstraße

Die Kanal- und Straßenbaumaßnahme Kurfürstenstraße ist seit Herbst 2018 in Arbeit. Noch bis Ende dieses Jahres wird die Kanalerneuerung und die anschließende Wiederherstellung der Straße auf dem Teilstück von der Klosterstiege bis zur Losserstraße dauern. Ausgeführt werden die Arbeiten nach Angaben der Verwaltung in drei Bauabschnitten. Von besonderer Bedeutung ist diese Maßnahme dadurch, dass hier die Trasse einer Druckrohrleitung verläuft, über die Epe an das Klärwerk der Stadt angeschlossen ist.