Epe -

Eine 37-jährige Fahrradfahrerin aus Gronau fuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr über den gemeinsamen Fuß- und Radweg entlang der Bahnlinie im Bereich des Stadtparks in Richtung der Straße „Zum Bahnhof“. Am Ende der Dinkelbrücke prallte sie gegen ein in den Radweg gebogenes Flacheisen und stürzte. Bei dem Sturz wurde die 37-Jährige