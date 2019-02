Mehrwertig statt grenzwertig

Das soll sich jetzt ändern. Nachdem die CDU Ende Januar beantragt hat, die Entwicklung eines „Euregio-Quartiers“ unter Beteiligung von Euregio und Stadt Enschede einzuleiten, hat die FDP in der Ratssitzung am Mittwoch den Vorschlag nachgeschoben, Geld für die ersten Schritte im Etat 2019 bereitzustellen. Einstimmig wurde beschlossen, für Grundlagenarbeit und Konzeptentwürfe 100 000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Erich Schwartze (FDP) verwies auf die Möglichkeiten, die sich am Standort böten, wenn es gelänge, die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten in einem städtebaulichen Konzept zusammenzuführen. Er sieht die Chance, bestimmte Nutzungsarten (etwa die Altenhilfeeinrichtungen auf niederländischer Seite) über die Grenze hinweg weiterzuführen und ergänzend alternative Wohnformen zu entwickeln. Entstehen könnte auch ein grenzüberschreitendes Euregio-Center, in dem die Euregio-Angebote und -Dienstleistungen zusammengeführt werden. Und schließlich ist da noch das rund 80 000 Quadratmeter große ehemalige Eilermark-Grundstück (im Eigentum von K+K), auf dem Wohnbebauung und Versorgungseinrichtungen (Einkaufsmöglichkeiten) denkbar wären.

Das alles sei nicht neu, so Schwartze. Aber bisher sei nicht viel passiert, außer „schön, dass wir mal drüber geredet haben.“ Auch von der Euregio habe es auf entsprechende Vorstöße keine Reaktion gegeben, kritisierte Schwartze. Mit der Bereitstellung von Geldern soll jetzt endlich Bewegung in das Vorhaben kommen.

„Entwicklung eines Euregio-Quartiers unter Beteiligung der Euregio“, fasste Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick das Vorhaben als operativen Ziel für den Etat zusammen.

Udo Buchholz (GAL) ging die Bereitstellung von 100 000 Euro zu schnell und zu willkürlich von der Hand. Sein Antrag, dann auch 50 000 Euro zusätzlich für die Verbesserung der Radwege an der Enscheder Straße bereitzustellen, fand indes keine Mehrheit. Buchholz enthielt sich daraufhin ebenso bei der Abstimmung wie Herbert Krause und Stephan Strestik (Pro Bürgerschaft/Piraten), denen ein Deckungsvorschlag für die Ausgabe fehlte.

Einig war sich die Politik, dass – mit Hilfe der Euregio und der niederländischen Nachbarn – versucht werden soll, Drittmittel für das grenzüberschreitende Projekt einzuwerben.