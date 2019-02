Beerdigung – wie geht das eigentlich?

Was einem selbst im Leben wichtig ist, spiegelt sich in der Beerdigung wieder. Jeder hat wohl schon Trauerfeiern erlebt, die ihm gut gefallen haben und solche, nach denen feststand: „So will ich das bei meiner Beerdigung oder der Beerdigung meiner Angehörigen aber auf keinen Fall haben.“

Hospizbewegung, Bestatter, Trauerredner, Trauerbegleiter und Kirchenvertreter haben nahezu täglich mit dem Thema zu tun und erleben, wie viele Fragen und Entscheidungen im Todesfall plötzlich im Raum stehen. Sie möchten dazu ermuntern, sich frühzeitig mit der eigenen Beerdigung oder der eines Angehörigen/Freundes zu beschäftigen. Dabei geht es auch darum, schon vor dem Tod Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Im Pfarrhof St. Agatha findet dazu am 15. März von 14 bis 18 Uhr der kostenlose Workshop statt. Organisiert wird er von der Ambulanten Hospizbewegung St. Josef Gronau. Interessierte erhalten Informationen, sie haben aber auch Gelegenheit, sich auszutauschen, Anregungen zu finden und sich letztlich darüber klar zu werden, wie eine Beerdigung gestaltet werden kann.

Auf welche Weise möchte ich oder mein Angehöriger überhaupt bestattet werden? Wer soll die Trauerfeier leiten? Wie groß soll der Kreis der Eingeladenen sein? Welche Lieder sollen gesungen, welche Musik gespielt werden? Welche Stationen aus dem Leben des Verstorbenen halte ich für besonders erwähnenswert? Hat der Verstorbene dazu nichts hinterlassen, stehen die Hinterbliebenen vor der Aufgabe, all diese Entscheidungen zu treffen. „Es ist für sie hilfreich und entlastend, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten festgeschrieben hat, wie es sein soll: Und es bietet die große Chance, dass die Persönlichkeit und das Leben des Verstorbenen in der Trauerfeier bestmöglich gewürdigt werden. In Gesprächen mit Betroffenen hören wir oft, dass sie froh sind, dass sie noch Wünsche des Verstorbenen erfüllen konnten“, heißt es in einer Mitteilung der Hospizbewegung.

Die Mitarbeiter hören häufig in der Sterbe und Trauerbegleitung den Satz: „Ich müsste mal aufschreiben, wie ich es gern hätte.“ Mit der Veranstaltung am 15. März wollen die Hospizbewegung und ihre Kooperationspartner Gelegenheit geben, sich rund um das Thema Sterben, Tod, Beerdigung und Trauer zu informieren. Es gibt verschiedene Themen und entsprechende Fachleute, die Fragen beantworten.