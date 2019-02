Nach mir die Sintflut? Schöne Freiheit!

Der Kohlendioxid-Ausstoß ist nur einer von vielen Faktoren im unglaublich komplexen System, das sich Klima nennt. Dass deshalb aber – wie Leugner des Klimawandels behaupten – alle Bemühungen, die CO-Freisetzung zu verringern, sowieso überflüssig seien, halte ich für schieren Blödsinn. Diese Leugner – die hinter jeder Umweltschutzmaßnahme einen Angriff auf die Freiheit der Gesellschaft und des Einzelnen sehen – verfolgen offenbar ganz andere, ominöse Ziele.

Eines ihrer Argumente lautet: Klimaänderungen hätten im Laufe der Erdgeschichte schon immer stattgefunden. Das ist unstrittig. Genauso, dass die Entfernung der Erde zur Sonne sowie Vulkanismus das Klima beeinflussen. Nur: Die Konsequenzen der Erderwärmung sind doch heute ganz andere als vor Jahrtausenden! In der Eiszeit zogen sich die Menschen in wärmere Gebiete zurück. Selbst damals, in einem deutlich weniger dicht besiedelten Europa, dürfte die Völkerwanderung nicht ohne Auseinandersetzungen abgelaufen sein.

Und heute? Heute gibt es küstennahe Gebiete in Europa, die von Überschwemmung bedroht sind. Diese Regionen sind dicht bebaut. Dort leben Millionen Menschen. Milliardenwerte sind dort von Vernichtung bedroht. In Afrika drohen Dürren. Schon heute sorgen ein paar Millionen Flüchtlinge in Europa für gesellschaftliche Verwerfungen. Was soll denn werden, wenn sich wirkliche Menschenmassen auf den Weg machen?

Das Tückische an Klimaveränderungen ist, dass kleine Ursachen erhebliche Wirkungen haben können. Das Beispiel des Flügelschlags eines Schmetterlings im Regenwald, der hierzulande einen Sturm auslöst, ist zwar überstrapaziert – dennoch: Der menschengemachte CO-Ausstoß kann der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt und unabsehbare Folgen hat.

Schön, mag mancher sich freuen: Die Durchschnittstemperatur steigt, da verbrauche ich im Winter weniger Gas und Strom zum Heizen – ist doch klasse? Jein: Denn was man im Winter vielleicht einspart, verprasst man im heißen, trockenen Sommer durch den auch hierzulande immer beliebter werdenden Einsatz von Klimaanlagen.

Der technische Fortschritt in Sachen CO-Ausstoß wird durch unvernünftiges Konsumverhalten konterkariert. Beispiel Auto: Die Industrie hat ja durchaus erstaunliche Fortschritte bei der CO-Reduzierung ihrer Motoren gemacht. Nur: Der Kunde leistet sich beim nächsten Kauf das dickere Modell, das mehr Sprit verbraucht als sein alter Wagen. Und er beruhigt sein Gewissen damit, dass das schöne neue SUV ja Energiesparlampen hat.

Wer ökologische Maßnahmen gegen den Klimawandel als Eingriff in die Freiheit bezeichnet, der hat, glaube ich, nicht kapiert, welche Einschränkungen der Freiheit durch die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich drohen. Für die Leugner des Klimawandels gilt: Nach uns die Sintflut. Das ist mir eine schöne Freiheit!

Da machen die jungen Leute, die sich für den Klimaschutz einsetzen, nicht mit. Sie sind Boten eines Paradigmenwechsels. Sie nehmen sich die Freiheit, auf die Verantwortung jedes einzelnen in der Gesellschaft für die Umwelt hinzuweisen. Das ist Freiheit, die ich meine . . .