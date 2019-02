Gronau -

Zum wachsenden Populismus in Europa veranstaltet die Männerarbeit im Ev. Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde Gronau, dem CVJM Gronau und dem EKMD Gronau am 9. März (Samstag) ein Männerfrühstück zum Thema Populismus. „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen – Macht, Populismus, Ohnmacht(?)“ lautet der Titel der Veranstaltung.