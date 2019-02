Mammutprojekt von Vorwärts Epe auf der Zielgeraden

Sichtlich zufrieden schauen Hans van Schelve, Andre Bügener und Andreas Klümper über die Anlage von Vorwärts Epe . Nicht nur sportlich läuft es bei den Grün-Weißen rund, die in der Bezirksliga Staffel 11 auf dem dritten Tabellenplatz überwinterten. Auch das neue Funktionsgebäude nimmt außen wie innen allmählich Form an. 16 anstrengende Monate liegen bereits hinter den Vorwärtslern, in denen mehr als 50 ehrenamtliche Helfer bei Wind und Wetter bei der Errichtung mitgewirkt haben.

„Das ist der vorläufige Abschluss kontinuierlicher Erweiterungsmaßnahmen, die seit über 15 Jahren andauern. Denn wir wollen uns stetig verbessern und nicht nur den bestehenden Zustand erhalten“, so Andre Bügener. Es begann mit der Tribüne am Hauptplatz in 2005, setzte sich fort mit der Erstellung eines vollwertigen Naturrasenplatzes im Busch (2012) sowie der Umwandlung des Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz (2015). Was am Ende noch fehlte war ein neues Gebäude. Denn der in den frühen 80er-Jahren entstandene Trakt mit nur vier Umkleidekabinen, einem kleinen Schiedsrichterraum und einem Sozialraum war längst nicht mehr auf dem neusten Stand.

Hinzu kam, dass sich der Sport und die Gesellschaft im vergangenen Jahrzehnt verändert haben. „War der Fußballsport bei uns im Verein bis vor 20 Jahren fast ausschließlich männlich geprägt, so hat sich das mit der Entstehung der Mädchen- und Frauenabteilung gewandelt. Was einerseits das Vereinswesen belebte, hatte aber auch seine Folgen, da nun separate Umkleideräume für Spielerinnen und auch Schiedsrichterinnen erforderlich wurden“, erklärt van Schelve, der mit Unterstützung eines Kernteams federführend für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen verantwortlich zeichnet.

Vereinsintern wurden etliche Planungsvarianten diskutiert und vor drei Jahren der Antrag für ein neues Funktionsgebäude an den Stadtrat und die Verwaltung der Stadt Gronau gestellt. Bewilligt wurden schließlich Fördermittel in Höhe von 350 000 Euro. Zusätzlich galt es, durch Vorwärts Epe einen Eigenanteil von 25 Prozent zu erbringen, der einer stolzen Summe von 117 000 Euro entsprach.

Auf einem Erbbaugrundstück der Stadt wird seit November 2017 ein vereinseigenes Funktionsgebäude errichtet, das modernsten Ansprüchen genügt. Auf einer Nutzfläche von 412 Quadratmetern entstehen drei neue Umkleidekabinen, ein Vielzweckschiedsrichterraum und ein Sozialraum, in dem sich Mitglieder und Gäste des Vereins wohlfühlen sollen. Ergänzt wird das Gebäude durch eine großzügige Terrasse und eine Empore mit Balkon im Obergeschoss.

Neben ortsansässigen Firmen krempelten in den fast eineinhalb Jahren auch viele Ehrenamtliche die Ärmel hoch, sodass bisher schon über 3000 Stunden von Vereinsmitgliedern geleistet wurden, um die Kosten für den Eigenanteil so gering wie möglich zu halten. „Aber auch Spendenaktionen, bei denen schon rund 20 000 Euro eingegangen sind, sowie Preisnachlässe wohl gesonnener Firmen tun ihr Übriges“, lobt Hans van Schelve das Engagement, mit dem die grün-weiße Familie ihren Teil stemmt.

Koordiniert werden sämtliche Arbeiten durch ein zehnköpfiges Kernteam. „Dieses vertritt alle relevanten Fachrichtungen und spiegelt damit das geballte Wissen wieder, welches oft unerkannt und ungenutzt in Vereinen schlummert. Gemeinsame Ziele und Anstrengungen schweißen einen Verein zusammen und erzeugen ein Wir-Gefühl, welches auf andere Art nur schwer erreichbar ist“, sagt Hans van Schelve, dem durchaus bewusst ist, dass den Ehrenamtlichen einiges zugemutet wird.

Doch das Mammutprojekt ist auf der Zielgerade, die Inbetriebnahme des Gebäudes soll im August diesen Jahres erfolgen. Dann verfügt der Verein über eine Sportstätte, die keinen Vergleich im Kreisgebiet scheuen muss, optimal ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Sportler und der Vereinsmitglieder.

Wer meint, dass Vorwärts Epe die Hände danach in den Schoß lege, irrt gewaltig. „Solch eine Sportanlage muss gepflegt und immer auf dem neusten Stand gehalten werden. Schon jetzt denken wir da an eine energetische Sanierung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik sowie an Sanierungsmaßnahmen des Bestandsgebäudes. Weiterhin muss die über 30 Jahre alte Beschallungsanlage komplett erneuert werden. So ist das nun einmal beim Betrieb einer Sportstätte: Es wird nie langweilig“, sagt Andreas Klümper.