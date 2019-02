Die Mitglieder des Spielmannszugs KAB Epe kamen jetzt zu ihrem Kameradschaftsabend zusammen. Mit über 80 Gästen aus aktiven und passiven Mitgliedern sowie einigen Ehrenmitgliedern wurde bis früh morgens im Saal der alten Tenne bei Brefeld gefeiert.

Auch in diesem Jahr wurden einige aktive Mitglieder für ihre jahrelange treue zum Verein geehrt. Der Orden für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft ging an Simone Sundag. Für 15 Jahre im Vereinsleben wurden Bettina Doetkotte und Karina Janocha geehrt. Martina Schulze Wilmert und Bernd Huesmann erhielten die Auszeichnung für 25 Jahre im Verein. Auf eine bereits 40-jährige aktive Mitgliedschaft kann Markus van der Wals zurückblicken. Besonders hervorzuheben war, dass die sieben Nachwuchsmusiker Leonie Nienhaus, Sina Nienhaus, Carla Leuderalbert, Elisa Leuderalbert, Alina Schnieders, Mia Brügger und Paula Leefken im vergangenen Jahr die D1-Prüfung zur musikalischen Grundausbildung bestanden haben und dafür mit einer Urkunde und einem Orden ausgezeichnet wurden.

Die Auszeichnung für den Spielmann des Jahres ging in diesem Jahr an Martina Schulze Wilmert. Der Wanderpokal wird jedes Jahr an ein Mitglied verliehen, das sich durch vorbildliches Verhalten an den Auftritten und Proben sowie durch besonderes Engagement für den Verein hervorhebt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.