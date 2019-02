Zehn Flaschen Wodka für 152 Euro entwendete ein 39-jähriger Mann aus Gronau am 15. Februar 2018 in einer K & K-Filiale in Horstmar. In Gronau hatte er bereits Hausverbot. Weil er ohnehin täglich zu seinem Methadonprogramm nach Horstmar fährt, wechselte er seine kriminelle Wirkungsstätte. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft am Freitag vor dem Schöffengericht in Rheine lautete: räuberischer Diebstahl, ein Verbrechen, weil er seine Beute mit Gewalt gegen Angestellte des Supermarktes verteidigt haben soll.

Der Angeklagte wurde aus der Strafhaft vorgeführt, wo er seit September 2018 mehrere Altlasten verbüßt. Allerdings wurde aus dem räuberischen ein gewerbsmäßiger Diebstahl, für den er fünf Monate ohne Bewährung kassierte. Das Gericht folgte damit dem Antrag des Staatsanwaltes und seiner Verteidigerin. Nach dem Urteil musste der Angeklagte zurück ins Gefängnis. Er will die Zeit für eine Therapie nutzen.

Kleinlaut gestand er die Tat und sagte: „Ich hatte schon eine Ladung fürs Gefängnis bekommen, bin aber nicht hingegangen. Deswegen wollte ich nur weg“. Seine Drogen- und Alkoholsucht ist lange bekannt, das Vorstrafenregister ist gespickt mit vergleichbaren Taten.

Der 39-Jährige hatte drei Flaschen in seinen Hosenbund gesteckt und sieben Flaschen in den Rucksack. Weil der 50-jährige Angestellte von K & K in Horstmar ihn kannte – „es war nicht das erste Mal, dass er geklaut hat“ – wartete er vor der Kasse. Als der Dieb nur eine Bierflasche bezahlte, sprach der Mitarbeiter ihn auf die Beute an. Der Angeklagte stieß ihn weg und nahm Reißaus, die Kassiererin folgte ihm „im Reflex“, wie sie als Zeugin sagte. Vor dem Supermarkt hielt sie ihn fest, der Angestellte unterstützte sie. Als ein Autofahrer das sah, hielt er an und half bei der Festnahme. Vor Gericht entschuldigte sich der Täter bei beiden. Die 21-jährige Kassiererin sagte: „Für mich war das ein Schock! Ich war selbst überrascht, dass ich ihm nachgelaufen bin“.

Die Mitarbeiter waren überzeugt, dass er nur „weg“ wollte und nicht die Beute verteidigen. Beim Laufen zerbarst eine Wodkaflasche im Hosenbund, die Flüssigkeit und die Scherben verteilten sich in seinem Hosenbein.