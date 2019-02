Firmanden tragen Licht in die Welt

79 Jugendliche und eine Erwachsene der Pfarrei St. Agatha Epe haben am Samstag durch Weihbischof Dr. Christoph Hegge das Sakrament der Firmung empfangen. Sie haben sich entschieden, bewusst „Ja“ zu sagen zu Gott und seiner Liebeserklärung an die Menschen. Dies haben sie während der Festmesse, die vom Chor Agatissimo mitgestaltet wurde, feierlich bekannt.

Der Gottesdienst in der voll besetzten Agathakirche stand unter dem Leitgedanken „Er lässt dir die Wahl“. Seit dem vergangenen Sommer hatten sich die Firmbewerber auf dieses Fest in Gruppenstunden, Inputabenden, bei besonderen Gottesdiensten und Aktionen vorbereitet.

Dies wurde auch durch die besondere Gestaltung der Kirche am Firmtag sichtbar, schreibt die Pfarrei in einer Mitteilung: Die Jugendlichen hatten im Vorfeld Leinwände und Verkehrsschilder besprüht, Wegweiser mit Lebensentscheidungen gebastelt und Glaubensbekenntnisse verfasst, die in der Kirche ausgestellt waren.

Außerdem hat eine Firmandin das Lied „You let me walk alone“ in Begleitung vom Kirchenmusiker der Gemeinde, Martin Geiselhart, vorgetragen. Martin Evertman hat auf der Basis der Ideen der Jugendlichen ein besonderes Logo für diese Feier gestaltet.

In seiner Predigt betonte der Bischof, dass jedem Menschen so wie König David auch viele Sauls begegneten und die Menschen ebenso wie David die Wahl hätten, wie sie mit ihnen umgehen. Der Weihbischof wünschte den Jugendlichen, dass sie die besondere Begegnung Gottes, der ihnen in der Firmung ganz nah komme, spüren können und dass er sie stärke für ihr weiteres Leben.

Während der Firmspendung sorgte der Gesang von Agatissimo für Gänsehautmomente mit Liedern wie Adiemus, You raise me up und das Hallelujah von Leonard Cohen.

Die Kirchengemeinde gratulierte den Neugefirmten im Anschluss und überreichte jedem eine Glückwunschkarte und einen Gutschein für ein Holzkreuz, in dem sich ein USB-Stick befindet. „Es soll die Jugendlichen an ihr Vorhaben erinnern, in ihrem Leben auf Gott vertrauen zu wollen – und durch die Speicherfunktion auch an alles, was ihnen lieb und teuer ist – nicht zuletzt auch die Erinnerungen an die Firmfeier und die Firmvorbereitung. Aus diesem Grund werden die Fotos des Firmgottesdienstes auf dem Stick gespeichert sein, den die Firmanden in den kommenden Wochen abholen können“, berichtet Pastoralreferentin Christiane Hölscher, die die Firmvorbereitung geleitet hat.

Am Ende des Gottesdienstes versammelten sich alle Firmanden mit ihren Paten um den Altar und erhielten das Licht der Osterkerze von den Katecheten überreicht – verbunden mit dem Auftrag, nun selbst das Licht des Glaubens und der Hoffnung in die Welt hinein zu tragen.