Dieses spendete ihnen während der Messfeier in der voll besetzten Antoniuskirche Weihbischof Dr. Christoph Hegge . Am Ende zündeten die Katechetinnen allen Firmlingen eine Kerze an, mit denen diese durch die Kirche zogen. Elf Katechetinnen und Katecheten hatten sie zuvor unter der Leitung von Pastor Edward Pawolka auf diesen Tag vorbereitet, dabei stand die Firmung unter dem Motto „Leben ist mehr!“