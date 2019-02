Gronau verzeichnete allerdings sowohl bei den Gästezahlen als auch bei den Übernachtungen ein dickes Minus. 48 562 Gäste kamen an – 12,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (55 694). Besonders stark fiel mit 24,7 Prozent der Rückgang bei der Zahl der ausländischen Gäste aus (von 10 275 auf 7745).

Die Zahl der Übernachtungen insgesamt ging leicht um 1,7 Prozent zurück (von 117 441 auf 115 445), weil die Gäste im Schnitt länger blieben. Die mittlere Aufenthaltsdauer betrug 2,4 Tage nach 2,1 Tagen in 2017. Ausländische Gäste buchten 25 686 Übernachtungen nach 27 169 in 2017 (minus 5,5 Prozent). Sie blieben also im Schnitt 3,3 Tage (2017: 2,6 Tage).

2018 waren in Gronau 18 Beherbergungsbetriebe (mit mindestens zehn Gästebetten und auf Campingplätzen) gemeldet, 16 davon waren geöffnet. Sie verfügten insgesamt über 755 Betten (735 wurden angeboten) plus 30 Stellplätze auf dem Campingplatz. Die mittlere Auslastung der angebotenen Betten betrug im vergangenen Jahr 39,3 Prozent, so das Statistische Landesamt.

Im gesamten Kreis Borken war eine negative Tendenz festzustellen. Kreisweit sank die Zahl der Gäste in 2018 um 6,0 Prozent, die Zahl der Übernachtungen um 4,7 Prozent.