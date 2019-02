Schlaganfall richtig und schnell erkennen

Als die Stiftung vor 25 Jahren von Liz Mohn errichtet wurde, sah es für die Betroffenen in Deutschland düster aus. Die Krankheit führte ein Schattendasein – trotz 270 000 neuer Fälle pro Jahr und obwohl der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache nach Krebs und Herzinfarkt ist. „Dank der Arbeit der Stiftung hat sich dies deutlich geändert“, erläuterte Brinkmeier den zahlreichen Gästen im Pfarrhof. So seien die Chancen, nach einem Schlaganfall zu überleben, durch die Fortschritte in Medizin und Versorgung deutlich gestiegen. Mittlerweile gibt es – auf Initiative der Stiftung – deutschlandweit mehr als 300 Schlaganfall-Spezialstationen in Krankenhäusern. Sie gewährleisten eine schnelle, wohnortnahe Akutversorgung. Denn im Fall des Falles zählt jede Minute. „Zögern Sie nicht, bei den geringsten Anzeichen die 112 zu wählen“, mahnte Brinkmeier – wohlwissend, dass die Münsterländer einen Arztbesuch gerne mal auf den nächsten Tag verschieben. Doch das sei grundfalsch: „Es gibt ein Zeitfenster von 4,5 Stunden. Je schneller ein Schlaganfall behandelt wird, desto höher ist die Chance, bleibende Schädigungen zu vermeiden!“ Um schnell und richtig reagieren zu können, sei es wichtig, den Schlaganfall zu erkennen. Der Fachmann erklärte darum den „FAST-Test“. Die Buchstaben FAST stehen dabei für „Face“, „Arms“, „Speech“ und „Time“: „Bitten Sie die Person zu lächeln, die Arme nach vorn zu heben und einen Satz nachzusprechen. Wenn sie mit einer dieser Aufgaben Probleme hat, rufen Sie sofort den Notarzt!“

Ein neues helles Licht, mit dem die Stiftung „eine Kerze in einen dunklen Raum stellen möchte“, ist das Projekt „Stroke OWL, Schlaganfall-Lotsen für Ostwestfalen-Lippe“. Während die Versorgung im Akutkrankenhaus und während der Rehabilitation mittlerweile gut geregelt ist, „bricht für die Betroffenen bei Rückkehr nach Hause oft eine Welt zusammen“, so Brinkmeier. „Ein verkrautetes System von unterschiedlichen Kostenträgern“, mache es dem Laien fast unmöglich, die richtigen Anträge für die passenden Therapie- und Unterstützungsmaßnahmen zu stellen. Hier setzt das aus dem Innovationsfonds des Bundes finanzierte Projekt an. Schon am Krankenbett nimmt ein Lotse den ersten Kontakt zum Patienten auf und bleibt für ein Jahr lang fester Ansprechpartner und Koordinator für alle Fragen rund um Therapie, Betreuung und finanzielle Hilfen. Unterstützt werden die professionellen Lotsen von ehrenamtlichen Schlaganfall-Helfern, die auch den Angehörigen Entlastung vom Pflegealltag bieten können.

Mit dem Vorurteil, dass Schlaganfälle nur ein Thema für ältere Menschen seien, räumte Brinkmeier im Vortrag auf. Zwar machen die über 60-Jährigen den Großteil der Erkrankten aus, doch auch jüngere Erwachsene, Kinder und sogar Babys im Mutterleib können einen Schlaganfall erleiden. „Achten Sie auf Ihren Blutdruck“, gab Brinkmeier den Zuhörenden mit auf den Weg. Denn Bluthochdruck sei neben zu wenig Bewegung, Rauchen und ungesunder Ernährung eine der Hauptursachen für Schlaganfälle.

Nach dem Vortrag beantwortete Brinkmeier Fragen, bevor Detlef Hering ihm ein Präsent überreichte. Für die Stiftung „Schlaganfall-Hilfe“ spendeten der Anwesenden 149,40 Euro.