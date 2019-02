Die Kunst des Augenblicks

„Glück und Leben … soll die Kunst dem Menschen sein“ Zu diesem Motto der Ausstellung, ein Zitat von Max Pechstein , entwickelte Ulrich Oettel vor zahlreichen Gästen in der Eröffnungsveranstaltung seine Gedanken. Während das Ölgemälde ein Ausschnitt der Weltsicht sein will, hält die Skizze, eine Kritzelei, von der ursprünglichen Wortbedeutung her nur ein Fleck, den Augenblick fest. „Sind Skizzen Kunst?“ fragte Oettel. Skizzen seien ein Wagnis, geradezu fehlerhaft. Sie passen zum Leben, das einer Skizze eher gleicht als einem „fertigen“ Ölgemälde. Skizzen sind inspirierend, wie eine Zuhörerin mit einem treffenden Zwischenruf die Überlegungen Oettels auf den Punkt bringt.

Was gibt es in der Gildehauser Ausstellung zu sehen? Max Pechstein bringt von der Italienreise Augenblicke mit, die in der nachwilhelminischen Aufbruchzeit seine Utopie andeuten: Die Verbindung von Arbeit, Kommunikation und Natur. Die Skizzen von Max Liebermann thematisieren den Menschen als aktiven Müßiggänger in seiner heimatlichen Umgebung. Spannend wird die Entwicklung des „Hauskünstlers“ Otto Pankok dargestellt: von den ersten Skizzenbüchern des Kindes bis zu den „Fernsehkritzeleien“ des alten Pankok, der die Prominenten der Nachrichtensendungen leicht karikierend auf Papier festhielt.

Die Ausstellung greift über die Zeit von Pankok, Pechstein und Liebermann weit hinaus. Der Besucher kann eine Zeitreise von niederländischen Meistern des 17. Jahrhundert bis ins späte 20. Jahrhundert erleben. Es ist inspirierend, die Skizzenbücher zu studieren, die der Nordhorner Künstler Holger Kerkhoff aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt hat.

Dass nicht nur bekannte und weniger bekannte Künstler sehenswerte Skizzen fertigen, dokumentieren die Ausstellungsmacher mit einigen Kopien von Kritzeleien, die John F. Kennedy auf Briefbögen des Weißen Hauses anfertigte. In der größten Krise seiner Regierungszeit, gekennzeichnet durch die Begriffe „Castro“ und „Cuba“ am Rand des Blattes, erträumt er sich mit dem Stift eine Segeljolle.

Daneben sollte man die Reiseskizzen von Ingrid Moll-Horstmann nicht übersehen, aber auch genug Zeit mitbringen, um sich bei einem Rundgang durch die Ausstellung schlussendlich von Dora Regmanns Märchenskizzen verzaubern zu lassen.