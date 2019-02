Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Antrag von CDU , FDP und UWG, in dem es um die Steigerung der Energieeffizienz bei der Beleuchtung von Sportplätzen geht. Vertreter von FC Epe und TV Epe werden außerdem ihre Überlegungen für die Errichtung einer neuen gemeinsamen Sportanlage vorstellen und Fragen aus den Reihen der Ausschussmitglieder beantworten.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt geht es um einen Zuschuss zu den Kosten der Sanierung des Bootssteges der Wassersportabteilung des SV Vorwärts am Drilandsee. Zudem wird die Verwaltung einen Sachstandsbericht zur Sportstättenentwicklungsplanung geben. Beraten wird in der Sitzung außerdem das Teilbudget Sportförderung.

Die Sitzung ist teilweise öffentlich, Zuhörer sind dazu willkommen.