Stromtanken mit Flatrate

Stadtwerke Gronau bieten vier Ladepunkte an der Laubstiege an

Gronau -

300 kWh Strom sind im Januar schon getankt worden, Stammnutzer haben sie auch schon gefunden – und das noch vor der offiziellen Vorstellung: die ersten Strom-Ladesäulen der Stadtwerke Gronau an der Laubstiege sorgen dafür, dass nun auch in Gronau öffentlich Strom in Pkw-Akkus fließen kann.