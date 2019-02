Kemper dankte insbesondere den aus eigenem Wunsch ausscheidenden Vorstandsmitgliedern: Maria Schulze Dinkelborg war unermüdlich aktiv am Geschehen im Heimathaus beteiligt. Ludwig Rattmann kann als Geschäftsführer in den letzten vier Jahren eine ausgezeichnete Bilanz vorweisen. Eine förmliche Ehrung der ausscheidenden Mitglieder wird in einer nächsten Vorstandssitzung erfolgen.

Die vielen Aktionen des Jubiläumsjahres 2018, an die Schriftführerin Nanni Frieler in ihrem Bericht erinnerte, seien nur durch die Mitarbeit der vielen Helfer und aktiven Vorstandsmitgliedern des Vereins zu leisten gewesen, hob Wilhelm Kemper hervor.

Der Vorsitzende wies auf einige Schwerpunkte der künftigen Vorstandsarbeit hin: Man wolle sich weiterhin um die Ortsbildpflege kümmern, das gebiete auch die Satzung des Vereins. Man wolle die Erstellung eines Gestaltungsleitfadens für den Eper Ortskern vorantreiben. „In Denkmalangelegenheiten wollen wir mehr Klarheit erhalten. Wir haben gerade vor etwa 14 Tagen gemeinsam mit dem Heimatverein Gronau eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit allen Fragen des Denkmalschutzes und Problemen der Gestaltungsthematik bei Neubauten beschäftigen wird. In der nächsten Zeit planen wir eine Informationsveranstaltung zum Denkmalschutz mit der Bauverwaltung und den Fachleuten des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe im Heimathaus“, so Kemper. „Ein weiterer Schwerpunkt wird die Pflege und der Ausbau der Beziehungen zu den Nachbarvereinen sein, nicht nur zu Gronau, sondern auch zu den Vereinen in den Niederlanden, z.B. in unserer Partnerstadt Epe und in Oldenzaal.“

Zu Beginn der Versammlung hatten sich mit Sonja Jürgens und Christoph Leuders zwei der drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt den Fragen der Anwesenden gestellt. Rainer Doetkotte konnte wegen Krankheit nicht teilnehmen.

Es ging querbeet durch kommunale Themen: Ortskernentwicklung Epe, Ortsumgehung Ost, Radfahrverkehr auf der Gronauer Straße und am Freibad, Wirtschaftsförderung, Lkw-Verkehr im Ortskern, Digitalisierung, Ortsbildpflege, ärztliche Versorgung der Bürger und Aussiedelung von Industrie.