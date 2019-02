In der Geraniumstraße in Enschede ist es in der Nacht zum Dienstag zu einer Schießerei gekommen. Dabei wurde ein Mensch verwundet. Nach Angaben der Zeitung „Twentsche Courant/Tubantia“ hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Vorfall zwei Verdächtige festgenommen.

Der Zwischenfall soll sich gegen 0.50 Uhr am frühen Dienstagmorgen ereignet haben. Wie schwer die Verletzungen des Opfers sind, wurde von der Polizei bisher nicht mitgeteilt. Die verletzte Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Um den Vorfall zu untersuchen, ist die Polizei mit mehreren Einheiten vor Ort. Dabei geht es unter anderem um die Spurensicherung. Auch am Dienstagvormittag war die Geraniumstraße für die Ermittlungen weiträumig abgesperrt. Die Zugänge wurden an drei Stellen von der Polizei kontrolliert. Bewohner konnten zu Fuß und mit dem Fahrrad in die Straße hinein, die Zufahrt für Autos war indes gesperrt.

Bewohner der Straße berichteten gegenüber der Zeitung vor Ort, dass die Polizei bei den Untersuchungen unmittelbar nach der Alarmierung auch die Unterseiten aller in der Straße geparkten Fahrzeuge untersucht habe. Im Laufe des Vormittags teilte die Polizei mit, dass die Straße den ganzen Tag über für die Ermittlungen gesperrt bleiben wird.