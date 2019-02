Schwere Kopfverletzungen

Gronau/Graes -

Ein 17-jähriger Gronauer ist in der Nacht zum Sonntag in Graes schwer verletzt worden. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Polizei hielt sich der Jugendliche auf einer Party in einer Gaststätte an der Hauptstraße in Graes auf. Zwischen 3 und 4 Uhr wurde er vermutlich durch einen Schlag schwer verletzt. Er musste in eine Universitäts-Klinik gebracht werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Hergang ist bisher noch nicht bekannt. Der Vater des 17-Jährigen hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Ahaus, 02561 9260, zu wenden.