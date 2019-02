Fragen an die Kandidaten durch die Brille der Ratsmitglieder

„Wir bekommen möglicherweise einen neuen Ratsvorsitzenden innerhalb der Legislaturperiode. Außerdem werden in diesem Wahlkampf auch kommunalpolitische Themen diskutiert, ohne dass alle politischen Akteure beteiligt sind.“ Aus diesem Grunde hätten die Ratsmitglieder möglicherweise auch eine etwas andere Sicht als die Bürgerinnen und Bürger auf die Anforderungen an die Kandidaten, erläutert Stephan Strestik für die Politiker. „Daher kam der Gedanke auf, ob wir die Bewerber nicht durch die Brille des Ratsmitgliedes, das ja zugleich auch Wähler ist, zu befragen, und das nicht in Form einer Podiumsdiskussion, sondern als Livestream im direkten Austausch vis-a-vis.“

Die Übertragung im Internet beginnt heute bereits um 18.30 Uhr mit einem Vorprogramm.