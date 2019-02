Die Kita-Vertreterinnen und Vertreter hatten reichlich Diskussionsbedarf: Ob Gute-Kita-Gesetz, Fortsetzung des Programms Sprach-Kita, Fachkräftemangel, Eva-Programm, Fachkraft-Kinder-Relation oder Praxisintegrierte Ausbildung (PiA), Randzeitenbetreuung, das Versorgungsdelta vom Übergang betreuter Kinder von der Kita zur Schule oder Anerkennung von Integrationsbedarf – Fragen, Wünsche und Anregungen prasselten reichlich auf die Ministerin nieder. Vieles davon, was die Menschen an der Basis bewegt, kennt sie nach eigenen Angaben aus ihrer Zeit als Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln: „Ich weiß, was Sie leisten“, machte die Ministerin daher auf eine entsprechende Frage deutlich. Eine Frage, die sich manche Erzieherin bisweilen stellt, wie die Reaktion in der Runde zeigte.

„Der Topf ist voll, aber es wird von rechts und links immer noch was reingepackt“, zeichnete eine Kita-Vertreterin ein anschauliches Bild von der Arbeitsbelastung in den Einrichtungen. Eine andere machte deutlich, was zu tun sei: „Es kann gar nicht genug Mittel, Möglichkeiten und Gelder geben, um dem entgegenzuwirken.“

Giffey verwies auf das Gute-Kita-Gesetz, mit dem bis 2022 insgesamt 5,5 Milliarden Euro des Bundes - Mittel „in einer nie dagewesenen Größenordnung“ – an die für die Kitas zuständigen Bundesländer fließen. Die können entscheiden, wofür die Mittel verwendet werden – für längere Öffnungszeiten, zusätzliche Maßnahmen, mehr Personal oder Beitragsbefreiung der Eltern. Allein 1300 Millionen Euro entfallen davon auf das Land NRW. Ginge es nach den Gronauer Kita-Vertretungen, würden die Mittel in die Verbesserung der Qualität von Einrichtungen und Betreuung fließen und nicht oder nur in geringem Maße ist die Beitragsbefreiung von Eltern. Spätestens zum Sommer/Herbst, so Giffey, sollen die Verträge mit den Ländern stehen, die die Ministerin auch öffentlich machen will. Sie warb dafür, dass von der Basis über die Kommunen Wünsche und Forderungen für die Verwendung an die Landespolitik herangetragen werden. Dazu rief auch Bürgermeisterin Sonja Jürgens, die die Runde moderierte auf: „Ich brauche Ihre Expertise“.

Die Länderkritik, dass die Bundesmittel nur befristet bis 2022 fließen und insofern nicht dauerhaft neue Stellen geschaffen werden könnten, ließ Giffey nicht gelten: Das Gesetz und die Mittel böten große Chancen, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Giffey: „Wer mit 1300 Millionen Euro nichts machen kann, dem ist nicht mehr zu helfen.“

Die Ministerin teilte mit, dass parallel zu den Maßnahmen des Gute-Kita-Gesetzes auch das Programm Sprachförderung in dieser Legislaturperiode weiterlaufen werde und sie gemeinsam mit Minister Hubertus Heil in diesem Jahr weitere Maßnahmen zur Entlastung von Familien auf den Weg bringen werde.

Einig waren sich Ministerin und Kita-Leitungen darüber, dass das Anforderungsprofil, die Bezahlung und die Aufstiegsperspektiven für Fachkräfte neu zu definieren sind, um das Berufsbild attraktiver zu machen. Giffey: „Das ist neben der Digitalisierung der Arbeitskampf des 21. Jahrhunderts.“ Daneben gelte es, eine soziale Debatte über die Anerkennung der Leistungen, die in diesem Beruf erbracht werden, anzustoßen.

Den Dialog mit leitenden Gronauer Erzieherinnen und Erzieher an der Basis nannte Giffey am Ende „sehr wertvoll“ und versprach „alles mitzunehmen“, was an Ideen und Anregungen in die Debatte eingeflossen sei.