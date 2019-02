Mit der Spende wurde ein spezielles Messgerät angeschafft, mit dem die Reparateure alle elektrischen Geräte vor und nach dem Reparieren überprüfen müssen, um sich und die Besitzer keiner Gefahr auszusetzen. Bislang hatte sich das Team ein solches Gerät immer ausleihen müssen. Mit der Übergabe durch Volksbank-Vertreter Andreas Schmeing ist dies nun nicht mehr notwendig.

Es sind aber nicht nur Elektrogeräte, die zum monatlich stattfindenden Reparatur-Treff gebracht werden können. Koordinator Andreas Veltman weist darauf hin, dass Elektrogeräte momentan zwar 90 Prozent der Reparaturen ausmachen, man gerne aber auch defektes Spielzeug, kleine Möbel oder Kleidung zum Reparieren annimmt, da Aufträge für die ehrenamtlichen Helfer aus den Bereichen Holzbearbeitung oder Nähen bislang unterrepräsentiert sind.

Der Reparatur-Treff wird von der Freiwilligenzentrale und der Familienbildungsstätte organisiert und findet an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr an der Laubstiege 15 statt. Der nächste Reparatur-Treff findet am 2. März statt. Der Apriltermin wird ausnahmsweise um eine Woche auf den 30. März vorgezogen.