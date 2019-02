Keine Langeweile in den Sommerferien

► Eine Zirkuswoche für 75 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren beginnt am 15. Juli. Um 9 Uhr starten die Zirkusproben auf dem Gelände der Bürgerhalle in einem Zirkuszelt. Mittags gibt es eine warme Mahlzeit. Nach einer Verschnaufpause haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an weiteren Aktivitäten teilzunehmen. Die Gestaltung der T-Shirts für die Aufführung, ein Besuch des Laga-Geländes und der Wasserspiele sind einige Ideen. Am letzten Veranstaltungstag (19. Juli) findet die Aufführung für Eltern, Geschwister und Großeltern statt. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

► Vom 22. Juli bis 2. August finden die Ferienspiele der städtischen Jugendhäuser statt. Im Eper „Stop“ heißt das Thema: „Märchenhafter Spaß im Stop“. Dieses Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen sechs und zehn Jahren. Es dreht sich um Elfen, Zwerge, Trolle und Feen. Die Kinder müssen in spielerischen Wettkämpfen böse und mystische Kräfte besiegen. Auch werden Kronen und Helme, Märchensteine, Schmuck und vieles mehr hergestellt. Höhepunkt wird ein Ritterfest mit Wettbewerben verschiedenster Disziplinen sein. Zwei Ausflüge sind geplant, u. a. in die verzauberten Wälder des Frankenhofs. 70 Kinder können mitmachen. Die Teilnahme kostet 80 Euro. Das Programm beginnt um 10 Uhr und endet um 16.30 Uhr.

► Zur gleichen Zeit ermitteln im Jugendzentrum Luise Detektivinnen und Detektive. Sie decken Geheimnisse in ihrer Stadt auf, erlernen die Kunst der Spurensuche und werden allerhand mysteriösen Hinweisen folgen. Es werden auf jeden Fall zwei abwechslungsreiche Wochen mit Sport-, Kreativ- und Kochangeboten. In der ersten Woche wird eine Fahrt zum Frankenhof angeboten. Die Abschlussfahrt führt in den Freizeitpark Slagharen. 100 Plätze für Kinder von sieben bis elf Jahren stehen zur Verfügung. Die Teilnahme kostet 80 Euro. Die Kinder sind von 10 bis 16.30 Uhr betreut.

► Für Mädchen und Jungen im Alter von zwölf bis 15 Jahren bietet die Stadt vom 29. Juli bis 2. August einen Abenteuerurlaub im Kanu-camp in Lingen an. Dort wird gezeltet. Das Camp liegt direkt an der Ems. Auf dem Gelände gibt es neben sanitären Anlagen Grillplätze, Riesenschach und einen Kicker. Ein Höhepunkt dieses Abenteuercamps ist das mehrtägige Bogenschießen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden einen Grundkurs absolvieren. Dazu gehören theoretische Kenntnisse, bevor mit Pfeil und Bogen auf die Scheiben gezielt werden kann. Sobald der Grundkurs erfolgreich beendet ist, geht’s in den großen 3D-Parcours mit lebensgroßen Tieren, wie Bären und Hirschen. Dieses Angebot gilt nur für Schwimmer. Die Teilnahme kostet 99 Euro. Für diese Fahrt wird es für Eltern und Teilnehmer einen Infoabend geben. Dazu wird gesondert eingeladen.

► Vom 5. bis 9. August geht es zum Ponyschloss nach Altenhausen. Ein Angebot für Kinder zwischen zehn und 13 Jahren. Das Schloss liegt in der Nähe von Magdeburg und erinnert an eine Ritterburg. Nebenan ist der Gutshof mit Pferden und Ponys. Täglich gibt es zwei Stunden Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene. Neben dem Reiten gibt es weitere Angebote auf dem Schlossgelände wie Sport und Streichelzoo. Eine Schlossrallye wird organisiert, und ein Förster wird zeigen, wie man Fährten liest und seltene Tierarten im Wald findet. Die Kinder sind in Vier- bis Acht-Bett-Zimmern mit Dusche/WC untergebracht. Gebucht ist Vollverpflegung mit vier Mahlzeiten täglich. Reitkappen werden gestellt. Die Teilnahme kostet 160 Euro. Auch zu dieser Fahrt wird es eine Infoveranstaltung geben.

► Vom 5. bis 9. August bietet das Jugendzentrum St. Josef „Ferienhits für Kids“ für 60 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Nach dem Frühstück kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Es gibt musische, sportliche und künstlerische Angebote. An einem Tag geht es zur Freilichtbühne Tecklenburg an. Dort wird „Das Dschungelbuch“ aufgeführt. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Für die Programme in den drei Jugendzentren bietet die Stadt ein Frühbetreuungsangebot an (Luise und Stop je 30, St. Josef 20 Plätze). Dieses Angebot richtet sich an Kinder, deren Eltern keine flexiblen Arbeitszeiten haben. Für diese Teilnehmer beginnen die Ferienspiele um 8 Uhr. Sie werden von zwei erfahrenen Betreuern beaufsichtigt. Für die Frühbetreuung wird ein Aufschlag in Höhe von 20 Euro in den Jugendzentren Luise und Stop und ein Aufschlag von zehn Euro fürs Jugendzentrum St. Josef berechnet.

Das Programmheft der Sommerferienspiele 2019 samt Bewerbungsbogen kann auf der Homepage gronau.de heruntergeladen werden. Nähere Infos unter ✆ 02562 12-342 (vormittags). Anmeldeschluss ist am 4. April.