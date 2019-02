Für das Finale am 6. April in Mülheim qualifizierten sich das Team „Großartige Baumeister“ von der Gesamtschule Buer-Mitte in Gelsenkirchen und die „Lego-Roboter-AG MCG“ vom Marie-Curie-Gymnasium in Recklinghausen. Von den Grundschulen reiste das Team „Robogang VGS“ von der Von-Galen-Schule in Oeding zum Finale.

Aus dem WN-Verbreitungsgebiet sicherten sich folgende Grundschulen eine Platzierung: die Aabachschule mit dem Team „Die RoboKids“ holte sich unter den Grundschülern den zweiten Platz, die „Burg-Robots“ der Ahauser Burgschule belegten Platz drei, das Team „Androbots“ der Ahauser Andreasschule den fünften Platz.

Die Gruppe „Anfängerglück“ der Eper Hermann-Löns-Schule wurde Achter. Von den weiterführenden Schulen hatte sich keine aus dem WN-Verbreitungsgebiet für den Regionalentscheid in Ahaus qualifiziert.

Die Teams bewältigten einen Aufgabenparcours rund um das Thema „Unsere Digitale Welt“. Dabei waren symbolisch auf einer Spielmatte vorgegebene Aufgaben zu lösen, etwa die Reparatur eines Haushaltsroboters oder die Installation von W–Lan-Hot-Spots.