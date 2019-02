„Krasse Vorgänge“ werden untersucht

Gronau/Ahaus -

Wie kam der GPS-Sender an das Fahrzeug eines Mitarbeiters der Städtischen Beschäftigungsgesellschaft „Chance“? Wer hat den Tracker dort angebracht? Auf wessen Veranlassung und aus welchem Grund? Diese Fragen werden demnächst in einem Strafverfahren gestellt und dort möglicherweise beantwortet. Bei einer Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht in Ahaus ging es am Dienstag zwar auch um diese Sache – allerdings in einem juristisch anderen Zusammenhang: Wenn ein Arbeitgeber eine Überwachungsmaßnahme anordnet, muss der Betriebsrat vorher informiert werden und zustimmen. In dem vorliegenden Fall wurde das Gremium aber nicht informiert.