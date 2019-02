Die Zahl der bei Verkehrsunfällen in Gronau Verunglückten ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 um zehn auf 273 gestiegen. Vier Menschen wurden getötet (in Klammern die Werte von 2017: 0). 43 (35) wurden schwer verletzt, 226 (228) leicht verletzt. Das geht aus Daten hervor, die die Kreispolizeibehörde am Mittwoch vorstellte.

Demnach sank die Zahl der Unfälle mit Personenschäden um sechs auf 217. Es gab 28 (31) schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (Fahrzeug nicht ehr fahrbereit). 17 Verkehrsunfälle ereigneten sich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen (28). Bei 323 (325) begingen die Verursacher Unfallflucht.

Die Zahl der bei Schulwegunfällen Verletzten stieg um fünf auf elf.

In Gronau verunglücken nach wie vor viele Rad- und Pedelec-Fahrer. Die Verunglückten-Häufigkeitszahl (zur Vergleichbarkeit hochgerechnet auf 100 000 Einwohner) für diesen Bereich stieg hier erneut: von 226,3 in 2017 auf 230,7 im vergangenen Jahr. Er ist damit aber immer noch der zweithöchste im Kreis Borken. Zum Vergleich: Landesweit liegt der Wert bei 105,2, im Bezirk des Polizeipräsidiums Münster bei 275,2, und im Kreis Borken bei 188,3.