Während Woche für Woche im TV die Castings für Deutschland sucht den Superstar zu sehen waren, hat sich die Gronauerin nicht auf die faule Haut gelegt. Für ihren neuen YouTube-Kanal hat sie mit einem weiteren DSDS-Kandidaten in dessen Studio in Kiel das Duett „If you met me first“ aufgenommen. Taylor Luc Jacobs ist in der Show schon weiter als die angehende Pflegeschülerin aus der Dinkelstadt: Er hat von Dieter Bohlen die Goldene CD erhalten, mit der er das zweite Casting in Ischgl, das am Samstagabend in Fernsehen ausgestrahlt wird, überspringen durfte und mit einer Wildcard direkt die Runde der letzten 25 Teilnehmer erreicht, die gemeinsam in Thailand um die Teilnahme an den Live-Shows kämpfen werden. Joana nutze die Gelegenheit und nahm neben dem Duett auch drei eigene Songs auf, mit denen sie ihrer wachsenden Fangemeinde die Zeit des Wartens versüßte.

Engen Kontakt mit den potenziellen Unterstützern ermöglichen auch die sozialen Netzwerke. „Wenn ich die Zeit dazu habe, dann mache ich ab und zu einen Insta-Live“, verspricht sie auch weiter dort aktiv zu sein – ganz egal, wie es weitergeht. Schließlich haben bis zu 300 Teilnehmer sie dabei schon besucht, konnten ihre Fragen loswerden und bekamen ganz ungefiltert Antworten der ehemaligen Realschülerin.

Stimmung unter DSDS-Teilnehmern ist freundschaftlich

Ischgl war für sie ein großes Abenteuer – das darf sie bereits jetzt sagen, ohne der Sendung vorzugreifen. Mit ihrem Vater reiste sie zunächst gemeinsam zu Verwandten nach Augsburg, ehe es am nächsten Tag weiter nach München ging. Dort durften sich die 120 Recall-Teilnehmer am Bahnhof einfinden und gemeinsam mit Bussen in Richtung Ischgl aufbrechen. Ein wenig wie bei einer Klassenfahrt. Im Skiort in Österreich, angekommen bezogen sie ihre Hotelzimmer – und die Spannung nahm immer weiter zu. Obwohl die Gruppe schon nach einem ersten Vorsingen mehr als halbiert wurde, war die Stimmung unter den Teilnehmern freundschaftlich. „Mit einigen stehe ich immer noch in Kontakt“, erzählt sie erfreut. Aber lediglich 20 Personen aus der Gruppe konnten sich für die finalen Ausscheidungskämpfe in Thailand qualifizieren. „Mein Ziel war es“, zeigt sie sich selbstbewusst. Am Samstagabend können die Zuschauer ab 20.15 Uhr bei RTL miterleben, welche neuen Lieder sie einstudiert hat – und natürlich auch, wie sie bei der Jury angekommen ist.