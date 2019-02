Das St.-Antonius-Hospital Gronau bietet einen weiteren Pflegekurse für Angehörige und Interessierte an. Er beginnt am 6. März. Was tun bei Pflegebedürftigkeit? Wie gestalte ich den Alltag mit dieser neuen Belastung und wie helfe ich richtig? Immer mehr Menschen wünschen sich im Pflegefall die Versorgung durch Angehörige. Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt. Die Pflege in den eigenen vier Wänden ist für alle Beteiligten aber meist eine große Herausforderung.

Den Teilnehmern wird spezifisches Basiswissen zur Versorgung von Pflegebedürftigen vermittelt. Den Teilnehmern wird anhand von praktischen und theoretischen Lerneinheiten unter anderem Grundlagen in den Bereichen der Grundpflege, Mobilisation und Kinästhetik, Lagerungstechniken, rückenschonendes Arbeiten, Umgang mit Inkontinenz, Pflegeversicherung und Hinweise über Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige vermittelt.

Der Pflegekurs erstreckt sich über drei Mittwochnachmittage (6., 13. und 20. März) jeweils von 16 bis 19.30 Uhr. Er wird von Ria Gausling geleitet, eine der Pflegetrainerinnen des St.-Antonius-Hospitals. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 5. März gebeten.

Die Teilnahme am Pflegekurs ist kostenfrei und unabhängig von der Kassenzugehörigkeit. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Mathilde Nabers, ✆  02562 9151034, per E-Mail pflegeueberleitung@st-antonius-gronau.de.