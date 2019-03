Gronau/Münster -

Das neue Vorlesungsverzeichnis für das „Studium im Alter“ (Sommersemester 2019) an der Uni Münster ist jetzt erschienen. Ab sofort ist das gut 180 Seiten starke Verzeichnis, das alle wichtigen Informationen über ein „Studium im Alter“ enthält, kostenfrei in der BHK-Buchhandlung am Markt in Gronau erhältlich.