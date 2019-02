Frauen übernehmen Regentschaft

Bunt und fantasievoll verkleidet übernahmen die Damen das Regiment. So wie die Zebras, sämtlich Mitarbeiterinnen der Verwaltung. Seit 2001 beteiligen sie sich mit einheitlichen Kostümen an der Regentschaft.

Zuvor übergab Bürgermeisterin Sonja Jürgens den Rathaus-Schlüssel an Prinzessin Janine, in Vertretung für den beruflich verhinderten Prinz Leon. „Im Narrenzirkus, in bunter Manege, da freut sich Verwaltung und mancher Kollege, an Kostümen und Garden, an Klön und Musik, kommt herein ins Rathaus – heut‘ ohn‘ Politik“, lud Sonja Jürgens die Gäste ein.

Narren stürmen das Gronauer Rathaus 1/92 Traditionell zu Altweiber ziehen die Narren in das Gronauer Rathaus ein. Bürgermeisterin Sonja Jürgens überreichte ihnen dazu symbolisch den übergroßen Schlüssel. Foto: Rupert Joemann

Damit war auch die Frage von Werner Bajorath, Vorsitzender des Bürgerausschusses Karneval, beantwortet, „ob Frau Bürgermeisterin sich dieses Jahr hier pikiert, oder die Macht abgibt frisch und frei an die Vertreterin der Narretei?“

Werner Bajorath warf die Fragen auf, die ansonsten im Rathaus entschieden werden. „Wird‘s im Hertiloch einen Fischteich geben, oder füllt sich die Platte endlich mit Leben?“ Zudem fragte er in die Runde, ob es noch grüne Flecken in der Stadt geben werde oder nur noch gepflasterte Ecken. Doch all das, so Bajorath, spiele an diesem Tag keine Rolle, „jetzt zieht hier im Haus ein die fröhliche Narreitei“. Auch wenn sich so mancher sicherlich heute frage noch, „wo geht die Reise hin, die nächsten Woch‘“, spielte er dezent auf die Bürgermeisterwahl am 10. März an.

Während er dafür verständlicherweise keine Antwort parat hatte, weiß er aber, dass er selbst im kommenden Jahr die Schlüsselübergabe nicht mehr moderieren wird. Nach 16 Jahren gibt er diese Aufgabe ab. Als er das sagte, stockte ihm hörbar der Atem.

Doch am Donnerstag stand die Narretei im Vordergrund. Und dass gerade die Garden der Karnevalsvereine da gut aufgestellt sind, davon durften sich die Gäste ein Bild machen.

Die Flöhe der Karnevalsfreunde schickten gleich so viele Mädchen ins Foyer, dass sie alle nicht in eine Formation passten. Ein kleines Mädchen tanzte so ein wenig abseits. Die Schrittkombination hatte aber auch sie gut einstudiert.

Die Eper Jugendkarnevalisten wollten da nicht hintenanstehen und kündigten für nächstes Jahr eine eigene Tanzgarde an. „Die wollen wohl ein Männerballett aufstellen“, so Werner Bajorath. An diesem Tag standen aber nicht die Männer, sondern die Frauen im Mittelpunkt. So wie die Zebras.