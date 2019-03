„Fachkräftemangel im Mittelstand: Wie wär´s mal mit guter Personalarbeit?“ – unter diesem Motto fand jetzt in Berlin die Fachtagung mit Verleihung des BestPersAward 2018/2019 (BPA) statt.

Der BPA ist eine praxis- wie auch forschungsbezogene Aktivität, die am Lehrstuhl für Organisation und Personalmanagement der Universität des Saarlands (Prof. Dr. Christian Scholz ) entwickelt wurde und der durch den Lehrstuhl für Personalmanagement und Organisation der Universität in Siegen (Prof. Dr. Volker Stein) fortgeführt wird.

Ermittelt wird in einem Zweijahres-Rhythmus, welche mittelständischen Unternehmen gute, das heißt „stimmige“ Personalarbeit praktizieren und wie ihre Personalarbeit im Vergleich zu der ihrer Wettbewerber aufgestellt ist. Dieser Preis wird in personalwirtschaftlichen Sparten wie Strategie & Vision, Personalbeschaffung, Führung & Kommunikation, HR-Organisation, HR-Digitalisierung, Generationenmanagement, Personalentwicklung, Entlohnung und Personalcontrolling verliehen. Die Spartensieger erhalten einen Würfel. Grundlage für die Auswertung ist ein 23-seitiger Fragebogen und ein Telefoninterview mit den Jurymitgliedern.

Redner in den Fachvorträgen waren unter anderem Prof. Dr. Scholz und Prof. Dr. Stein. Ihre Vorträge mit den Titeln „Mythos – Wer bei uns arbeiten will, muss sich nach uns richten“ und „Mythos – Hauptsache, die Personaladministration läuft rund – der Rest ist egal“ regten die Zuhörer zum Nachdenken an.

Das Unternehmen Urenco Deutschland wurde in diesem Jahr mit dem Zertifikat für qualitativ hochwertige Personalarbeit ausgezeichnet, heißt es in einer Mitteilung. Der Benchmark zeige, dass Urenco in den Sparten Generationenmanagement, Personalentwicklung und HR-Organisation auf einem guten Weg sei. „Wir haben uns sehr über die Auszeichnung gefreut“, so Personalreferentin Heike Boerrigter, die das Zertifikat in Berlin in Empfang nahm. „Es geht nicht darum in jeder Sparte einen der begehrten „Würfel“ zu bekommen – so wie wir bereits 2012-2013 in der Sparte Führung & Kommunikation als Sieger ausgezeichnet wurden. Es geht vielmehr darum, einen Abgleich zu haben, in wie weit unserer Personalarbeit auf einem guten Weg ist. Der Benchmark zeigt auf, an welchen Stellen wir arbeiten können und sollten.“