Zum Schnupperkurs im Himmel

Sofort der erste Sketch ließ Schlimmer befürchten: Das vollständige KFD-Team drängelte zur Bühne, um als „die Scheinheiligen von der KFD“ bei Petra, die tagesgerecht den Apostel Petrus an der Himmelspforte vertrat, Einlass ins Himmelreich zu verlangen. Oft fehlten die erforderlichen Bonus-Punkte, auch wenn es für Hilfe beim Pfarrfest die dreifache Wertung gab. Hart blieb Petra am Himmelstor aber nur, als eine der Scheinheiligen zum „Schnupperkurs“ eingelassen werden wollte. Aber auch die anderen Mitwirkenden kehrten am Ende wohlbehalten zur Erde zurück – die KFD-Arbeit kann weitergehen.

KFD-Karneval der Pfarrgemeinde St. Antonius Gronau 1/75 „Sommerfeeling pur – KFD-Karneval statt Kur“: Unter diesem Motto feierten am Donnerstag im Dinkelhof rund 300 Frauen ihren traditionellen Karnevalsnachmittag. Foto: Norbert Diekmann

Bevor die erste Tanzgarde ihren mit starken Applaus bedachten Auftritt hatte, wurden Pastor Vehlken und die Moderatorinnen vom Zwei-Drittel-Dreigestirn (berufsbedingt fehlte der Prinz) mit Orden bedacht.

Abgesehen vom Gardetanz war das ganze Programm des unterhaltsamen Nachmittags von den KFD-Damen „selbst gestrickt“ worden. Marita Rottstegge und Ingrid Duesmann präsentierten ein komplettes „Sinfonie-Orchester“, das schwungvoll aufspielte – ausgerüstet mit diversen Luftpumpen.

Dass die KFD-Frauen auch Schwarzen Humor beherrschen, demonstrierte die Gruppe um Elisabeth Berkemeier, die – musikalisch begleitet durch Hans Stege – auf Männerjagd war, nachdem das erste Opfer sich als nicht die richtige Wahl herausgestellt hatte: „Mein Mann vergnügte sich auf Bali, zur Heimkehr gab‘s Wurstsalat mit Zyankali.“

Blick in den Saal. Foto: Norbert Diekmann

Kerstin Krönke und Sabine Heßling gingen als „Emma und Marie“ auf die Bühne. Zwei Frauen, die sich zunehmend im Gestrüpp der Fremdwörter verhedderten. Es folgten die Stewardessen der „KFD-Airline St. Josef“. Der zweite Teil des Programms war geprägt von Tanzdarbietungen: Erst ein Fitnesstanz für flotte Frauen, dann legten die Buss-Mädels einen Tanz zur „Kölschen Musik“ auf die Bühne, bevor die Gruppe Tönjann-Haupt zu Udo-Jürgens-Melodien auftrat. Und zwischendurch wurde der Sketch „Der kleine Unterschied“ von Birgit Buss und Bettina Dues beklatscht. Mit dem Schunkelwalzer „Wir kommen alle in den Himmel“ beendete das Team schließlich das offizielle Programm – der Nachmittag war da aber noch nicht zu Ende.