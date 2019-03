Bäume an der Spinnereistraße wurden gefällt

Gefällt worden sind auf einem Privatgrundstück an der Spinnereistraße zahlreiche Bäume. Im September hatte der Bauausschuss die Aufstellung eines Bebauungsplanes (und die Änderung eines weiteren B-Planes) in diesem Bereich abgelehnt. Unter anderem war dabei der ökologische Wert der Fläche betont worden. Eine rechtliche Handhabe gegen die jetzt vorgenommene Rodung hat die Stadt indes nicht, so die Verwaltung. Belange des Artenschutzes müssten aber eingehalten werden.