Altweiber: Fröhliche Feier im „Bethesda“

Erste „Amtshandlung“: Die Krawatte des Einrichtungsleiters Reinhard van Loh wurde von den Bewohnern abgeschnitten. Dann kamen die Kinder der DRK-Kita „Regenbogenland“ und feierten mit den Bewohnern bunt kostümiert Karneval. Die Mitarbeiter des Seniorenzentrums waren alle als Schlümpfe verkleidet und machten eine Schlumpf-Polonaise durch das ganze Haus, heißt es in einer Mitteilung aus dem Seniorenzentrum. Höhepunkt am Nachmittag: Besuch der Karnevalsfreunde Grün-Weiß und der Gronauer Narrengilde samt Garden, Stadtjugendprinzenpaar und Bürgerausschuss Karneval. Zwischendurch erfreute Waltraud Grespan die Narren mit Musik. Am Tulpensonntag treffen sich alle Beteiligten wieder beim Umzug durch Gronau.