Arbeitskräfte sind gefragt

Männer und Frauen waren im Februar nahezu gleichermaßen unter den Arbeitslosen vertreten: 50,4 Prozent (749) Männer, 49,6 Prozent (738) Frauen. 136 Personen waren zwischen 15 und unter 25 Jahre alt (9,1 Prozent); 32,3 Prozent waren 50 Jahre und älter (480 Personen). Als Langzeitarbeitslose werden in der Statistik 590 Personen geführt (39,7 Prozent). Der Anteil schwerbehinderter Menschen lag bei 6,5 Prozent (96 Personen), Der Ausländeranteil bei 33,8 Prozent (503 Personen).

Im Rechtskreis SGB II (Hartz IV) ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar im Vergleich zum Vormonat um 92 auf 999 Personen gesunken. Das waren 30 Menschen weniger als im Vorjahresmonat. Unter den Hartz-IV-Empfängern waren mehr Frauen (54,6 Prozent, 545 Personen) als Männer (45,4 Prozent, 454 Personen). Arbeitslose unter 25 Jahren sind hier mit 6,3 Prozent vertreten (63 Personen), 50 Jahre und älter waren 311 Menschen (31,1 Prozent). Die Quote der Langzeitarbeitslosen lag im SGB-II-Bereich bei 54,9 Prozent (548 Personen). 68 der Betroffenen haben eine schwere Behinderung (6,8 Prozent); der Ausländeranteil unter den Hartz-IV-Empfängern lag bei 36,6 Prozent (366 Personen).

Im Rechtskreis SGB III ist die Zahl der Arbeitslosen von Januar auf Februar um elf auf 488 Personen gestiegen – 33 mehr als im Vorjahresmonat. Hier waren die Männer mit 60,5 Prozent deutlich in der Mehrzahl. Die Quote der Unter-25-Jährigen lag bei 15 Prozent (73 Personen); 50 Jahre und älter waren 169 Menschen (34,6 Prozent). Als Langzeitarbeitslose werden hier 8,6 Prozent geführt (42 Personen), die Quote der Schwerbehinderten lag bei 5,7 Prozent (28 Menschen), der Ausländeranteil betrug 28,1 Prozent (137 Personen).