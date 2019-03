Unter der Überschrift „Aktiv für Europa“ werden sich die pro-europäischen Aktionsgruppen der Pulse-of-Europe-Bewegung aus Gronau, Ahaus und Münster sowie die Jungen Föderalisten Enschede ( Jef Netherlands ) vorstellen und nicht zuletzt unter dem aktuellen Eindruck des Brexit-Desasters mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, wie ein Europa der Zukunft aussehen kann. Moderiert wird die Veranstaltung von der Freien Journalistin Christiane Nitsche.

Die Diskussionsrunde findet am kommenden Mittwoch (6. März) ab 10 Uhr in den Räumen der Weiterbildungseinrichtung Driland-Kolleg in Gronau, Konrad-Adenauer-Straße 85, statt. Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenfrei.

Die Veranstaltung ist nach Angaben der Veranstalter der dritte Termin von vier im Vorfeld der Europawahl angebotenen Informationsveranstaltungen, die als prämiertes Projekt im Wettbewerb „Europa bei uns Zuhause“ von der nordrhein-westfälischen Landesregierung gefördert wird.