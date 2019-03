Ein Höhepunkt war das Sitz-Tanz-Ballett der Bewohnerinnen des Hauses. Elegant verkleidet, animierten die fidelen Frauen das Publikum, altbekannte Schlager rhythmisch-pantomimisch darzustellen. Auf diese Weise ging es gemeinsam zum Baden an den Wannsee und man träumte mit zwei kleinen Italienern von Tina und Marina in Napoli.

Die Mitarbeiterinnen der Verwaltung erinnerten mit ihrer Version von „Die Wanne ist voll!“ an den Klamauk der späten 1970er-Jahre von Didi Hallervorden und Helga Feddersen. Marius Deckers versuchte sich als Heintje und sang aus voller Kehle „Oma so lieb . . .“ Er sprach damit mehr die Lachmuskeln als die Herzen der Senioren an. Maria Schultewolter suchte als Trude eine Bude im Domizil, und Kirsten Reincke brachte als Hobbyanstreicher mit Pleiten, Pech und Pannen aus dem Alltag das Publikum zum Lachen.

Applaus erntete auch die Kükengarde der GNG. Schon seit über 30 Jahren unterstützen die Narren aus Gronau den Karneval im Domizil. Der Elferrat des Kolping-Jugendkarnevals verlieh der Karnevalsprinzessin Anneliese I. (Thörner) den Karnevalsorden. An Altweiberfastnacht tanzte die Garde der „Bachusjünger“ vor den Senioren. Anneliese I. (Thörner) hatte in das Café eingeladen.