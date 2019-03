In Europa ganz weit vorne

Wobei mir auffällt, dass der Begriff Grenze so etwas Trennendes hat. Vielleicht sollte man ihn in unserer Region besser durch „Naht“ ersetzen: die Stelle, an der zwei Teile zusammengefügt werden. Doch immer noch passen die Stücke nicht hundertprozentig. Die Naht platzt immer wieder auf, je fester man sie nähen möchte. Das ist den unterschiedlichen nationalen Gesetzen und Regelungen geschuldet. Ein Beispiel: Die Wissenseinrichtungen auf beiden Seiten der Grenze kooperieren immer häufiger und besser. Immer mehr junge Leute nutzen die Möglichkeiten beruflicher Bildung in beiden Ländern. Allerdings hapert es bei der gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen. Vor allem in den Pflegeberufen und in der Kinderbetreuung ist die Situation alles andere als ideal, wurde den Botschaftern mit auf den Weg gegeben.

Wo die Naht aufplatzt, helfen ein Reißverschluss oder Sicherheitsnadeln. Die Euregio hat immerhin für die Probleme, die sich aus den Unterschieden in den Sozial- und Steuersystemen ergeben, maßgeschneiderte Lösungen parat.

Was mir bei dem Botschafter-Besuch besonders deutlich wurde: Die hiesige Region ist wissenschaftlich ausgezeichnet aufgestellt. Die Hochschulen in Enschede, Münster und Osnabrück kooperieren. Forscher und Studenten lernen von- und miteinander. Fraunhofer- und Max-Planck-Zentren in Enschede unterstreichen den Stellenwert der Universität Twente, die Hunderte von innovativen Unternehmen hervorgebracht hat. Und das direkt vor den Toren Gronaus! Die Berufschancen, die sich jungen Leuten aus der Region bieten, sind immens.

Botschafter Brengelmann – nicht zum ersten Mal in der Euregio – zeigte sich erstaunt über den Ehrgeiz, die Kreativität und das Engagement von Wissenseinrichtungen, Betrieben und Behörden, die sich für grenzüberschreitende Zusammenarbeit einsetzen. „Es ist immer wieder wertvoll, die Praxis der Grenze zu spüren und zu erleben und beiden Ländern Lösungen näherzubringen. In dieser Region kann man deutlich erkennen, was ein Europa der offenen Grenzen für die Menschen bedeutet.“

Bleibt zu hoffen, dass die Botschafter ihren Einfluss geltend machen können. Sodass die Regierungen den starken Zwirn liefern, der notwendig ist, um die Nähte zu stärken und haltbar zu machen.