„Sie haben mir einen riesengroßen Traum erfüllt“, machte die Schülerin bei dem Treffen im Café KIZ gleich zu Anfang deutlich. Auch Mutter Christiane, die ihre Tochter zu dem Treffen begleitete, war noch ganz geflasht.

„Besonders haben mich die guten Schulnoten und die sehr gute Beurteilung der Austauschorganisation und natürlich das soziale Engagement von Franziska beeindruckt“, erläuterte Arndt-Brauer , die in diesem Jahr zwischen drei Bewerbern auswählen konnte und sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat. Franziska, die sich auch schon für das letztjährige PPP beworben hatte, zwar in die engere Auswahl kam, es aber leider nicht geschafft hat, weiß, wie tief die Enttäuschung bei den nicht Ausgewählten sitzen kann. Im Rückblick sieht die 16-Jährige die Absage aus dem letzten Jahr aber für ihre Entwicklung als Vorteil an und freut sich jetzt besonders, dass es geklappt hat.

Dass Franziska sich ganz eigenständig um die Bewerbung für das PPP gekümmert hat, macht Mutter Christiane besonders stolz, legt sie doch besonderen Wert auf die große Selbstständigkeit ihrer Kinder.

Besonders freut sich Franziska auf die Schule in den USA. Die vielen sportlichen Aktivitäten dort haben ihr Interesse geweckt, und sie möchte unbedingt alles ausprobieren, was sie noch nicht kennt. Ihr sportliches Engagement in Video-Dance, Ballett und Jazzdance kommen ihr da sicherlich zugute, ist sich die Schülerin sicher.

Abschließend wurde Franziska von Ingrid Arndt-Brauer und Norbert Ricking, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Rat der Stadt Gronau, mit den besten Wünschen für ihre Reise in die Staaten verabschiedet. Franziska versprach ihrer Patin nach ihrer Rückkehr zu berichten.