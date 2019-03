Fahrzeug in Lagerhalle brannte

Epe -

Die Feuerwehr ist am Samstag gegen 10.20 Uhr zu einem Feuer an den Hofkamp in Epe gerufen worden. Aus der Lagerhalle eines dort ansässigen Containerdienstes drang schwarzer Qualm. Wie sich herausstellte, war ein in der Halle abgestelltes Fahrzeug in Brand geraten. Die Ursache dafür ist noch unbekannt, so die Polizei am Samstagnachmittag. Das Auto brannte aus. Ein Boot, das in der Nähe abgestellt war, wurde durch die Hitzeeinwirkung verformt. Polizeiangaben zufolge befanden sich in der Halle auch Gasflaschen. Es kam aber zu keiner Explosion.