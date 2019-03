Treffen 25 Jahre nach der Pflegeprüfung

25 Jahre nach der bestandenen Krankenpflegeausbildung am St.-Antonius-Hospital haben sich 19 der 21 erfolgreichen Absolventen an ihrer Ausbildungsstätte wiedergetroffen. Ihr ehemaliger Lehrer Henrik Bramer empfing die gut gelaunte Gruppe. Etliche hatten sich seit der Prüfung nicht mehr gesehen und hoffen, dass es bis zum nächsten Treffen nicht noch einmal 25 Jahre dauert. Nach dem Fototermin ging es unter Leitung von Dr. Günter Lippert zu einer Erkundungstour durchs Haus. Viele der Ehemaligen hat es in andere Regionen Deutschlands und sogar bis nach Österreich verschlagen. Sie waren überrascht, wie viel sich seit damals geändert hat.